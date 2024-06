CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita: cinque acquisti per la Conference League

In attesa del sorteggio delle Coppe Europee in programma domani a Nyon, i dirigenti della Fiorita sono al lavoro per completare l'organico che dovrà affrontare il doppio impegno Europeo. Oltre al centrocampista brasiliano Daniel Cicarelli arrivato da Murata, i gialloblu di Montegiardino hanno ingaggiato altri 5 calciatori. Si tratta del difensore Enrico Pezzi, dei centrocampisti Nicola Mazzotti e Umberto Semeraro e degli attaccanti Francesco Casolla e Ramiro Lago.

