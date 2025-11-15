TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

La Fiorita conferma Alessandro Cianciaruso alla presidenza

di Roberto Chiesa
15 nov 2025
La Fiorita conferma Alessandro Cianciaruso alla presidenza

L'assemblea dei soci de La Fiorita ha confermato la fiducia ai membri del Consiglio Direttivo uscente portandone a 6 la composizione. La seguente assegnazione delle cariche ha visto la conferma di Alessandro Cianciaruso come Presidente; Luca Bonifazi rivestirà l’incarico di Vicepresidente e Direttore Generale, Michele Della Valle quello di Segretario Generale con controllo della gestione finanziaria. Completano la composizione del Direttivo i membri Julian Aliaj, Roberto Bollini e Paolo Zanotti.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.