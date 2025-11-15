LA FIORITA La Fiorita conferma Alessandro Cianciaruso alla presidenza

L'assemblea dei soci de La Fiorita ha confermato la fiducia ai membri del Consiglio Direttivo uscente portandone a 6 la composizione. La seguente assegnazione delle cariche ha visto la conferma di Alessandro Cianciaruso come Presidente; Luca Bonifazi rivestirà l’incarico di Vicepresidente e Direttore Generale, Michele Della Valle quello di Segretario Generale con controllo della gestione finanziaria. Completano la composizione del Direttivo i membri Julian Aliaj, Roberto Bollini e Paolo Zanotti.



