La Fiorita conferma Nicola Berardi e il suo staff

Nicola Berardi sarà il tecnico de La Fiorita anche per la prossima stagione, a partire dall’impegno in Conference League che vedrà i gialloblù impegnati nel mese di luglio. La vittoria della Coppa Titano, l’ottimo percorso della squadra in campionato, con una regular season dominata e lo scudetto sfumato solo ai tempi supplementari della finale, non hanno lasciato spazio a dubbi: sarà ancora il tecnico di Montegiardino a guidare i gialloblù verso la conquista dei prossimi obiettivi. Ma poiché è il lavoro di squadra la vera forza de La Fiorita, Nicola Berardi sarà affiancato anche il prossimo anno dallo staff tecnico che ha avuto accanto in questa stagione.







Confermati in blocco il viceallenatore Oscar Lasagni, il preparatore dei portieri Andrea Sanchi, il preparatore atletico Domenico Petrocca e il fisioterapista Emiliano Angeli. “Siamo contenti di aver confermato in blocco lo staff tecnico – commenta il direttore sportivo Gian Luca Bollini -, era quello che volevamo. Il lavoro che hanno svolto è stato ottimo. Purtroppo la formula del campionato, non proprio meritocratica, ha penalizzato il risultato finale, ma nessuno può cancellare quanto fatto durante l’intera stagione”.