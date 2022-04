Turno di riposo per La Fiorita nella 28' giornata di Campionato Sammarinese. Il club di Montegiardino ha colto l'occasione per annunciare la conferma dello staff tecnico per la prossima stagione. Oscar Lasagni guiderà La Fiorita anche per il prossimo campionato. Conferme anche per il vice Angelo Lasagni, il preparatore dei portieri Andrea Sanchi e il preparatore atletico Mimmo Petrocca.