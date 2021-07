CONFERENCE LEAGUE La Fiorita contro il Birkirkara cerca la partita perfetta I gialloblu, battuti 1-0 all'andata, sognano di ribaltare il risultato. Diretta San Marino RTV dalle 20:45

La gara di andata ha dato certezze alla squadra di Nicola Berardi che nella sfida di ritorno punta a ripetere la buona prova di Malta, o meglio quanto fatto vedere nella seconda parte della gara con i gialloblu anche a sfiorare il pari. Una squadra in crescita, che al San Marino Stadium vuole giocarsi tutte le carte a disposizione. Nicola Berardi potrà contare sui rientri dei calciatori che non avevano partecipato alla trasferta. Non sarà della gara Marco Gasperoni, infortunato nella partita di Malta. Il successo di misura della gara di andata in favore del Birkirkara lascia aperta la sfida di ritorno. Conferma che il gap con le altre squadre si sta riducendo anche se la differenza è ancora evidente.

