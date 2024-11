CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita-Cosmos, Badalassi: "Volevamo vincere". Mazzotti: "In 10 abbiamo concesso poco o nulla, peccato"

È sempre più capocannoniere Imre Badalassi, al settimo centro in otto partite. Il gol di Marco Mazzotti invece non è bastato a La Fiorita per portare a casa il bottino pieno.

Nel video le loro interviste

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: