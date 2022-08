CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita: dal mercato arrivano Greco, Staiano e Berardi

È tornata al lavoro da dieci giorni La Fiorita, in vista della Super Coppa di martedì, contro il Tre Fiori, e del successivo debutto in campionato, fissato per domenica prossima. Poche settimane per rifiatare, dopo le fatiche europee di quest’estate, e ora il gruppo si allena nella sua composizione ormai definitiva. In questi giorni il direttore sportivo Denis Casadei ha messo a segno ancora qualche operazione di mercato. Nel reparto difensivo, che aveva già visto gli innesti di Lorenzo Fatica e Alessandro Romagna, arriva Nicola Greco, lo scorso anno in forza al Victor San Marino. Il difensore classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Santarcangelo, ha vestito anche le maglie di Marignanese e Savignanese, sempre in Eccellenza.

A centrocampo si aggiungono due giovanissimi, classe 2004: Pio Staiano, proveniente dal Cattolica, e il sammarinese Jacopo Berardi, in arrivo dalla San Marino Academy. Altri movimenti in entrata si potrebbero realizzare entro la chiusura del mercato. Dalla ripresa degli allenamenti si è unito al gruppo anche l’attaccante Enrico Bartolini, già annunciato nei mesi scorsi ma che non aveva preso parte alle competizioni europee. L’attaccante classe 81’ approda al Campionato Sammarinese dopo una lunga carriera professionistica che l’ha visto vestire, tra le altre, maglie importanti quali Gubbio, Lecco, Fano e Potenza, prima di accasarsi in Eccellenza all’Atletico Gallo Colbordolo. La Fiorita esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Claudio Poleschi, gallerista d’arte che da qualche anno aveva aperto uno spazio espositivo a San Marino e che aveva deciso di sostenere l’attività del club gialloblù come sponsor. Dirigenza, staff tecnico e giocatori si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

