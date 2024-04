CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita di misura, Guidi stende la Folgore L'1-0 del 26° decide una brutta partita che lancia i gialloblu e complica i piani dei giallorossoneri, costretti, per ribaltarla, a vincere il ritorno con almeno due gol di scarto.

In una partita brutta, lenta e frammentata, La Fiorita si prende l'1-0 sulla Folgore capitalizzando l'unica, vera occasione del primo tempo: Lunadei a innescare Guidi che entra in area e scocca un diagonale baciato dal palo, un pesantissimo mezzo pass per la semifinale: al ritorno i gialloblu potranno permettersi anche un ko di misura, mentre Falciano, per ribaltarla, dovrà vincere con almeno due gol di scarto.

Prima della rete di Guidi solo l'infortunio dell'arbitro Ucini – sostituito da Delvecchio – dopo invece la Folgore inizia a dar segno di sé solo nel recupero di frazione. E al rientro si divora il pari col traversone di Anzaghi per Fasan, libero per un tuffo di testa ravvicinato che non trova lo specchio.



Reazione che finisce qui: nel prosieguo la gara si fa sporca e nervosa, fioccano interruzioni – con anche gli infortuni di Sartori e Grandoni – ammonizioni e perdite di tempo, andazzo che spegne la Folgore e fa il gioco de La Fiorita.

Il meglio arriva a cavallo di 86°: Brolli va con una punizione da lontano centrale ma potente, Vivan respinge e Grassi ripulisce a rimbalzo. Ribaltamento e Guidi lavora un bel pallone per l'inserimento di Jacopo Semprini, sul mancino Venturini è bravo a tenerla lì e Anzaghi, seppure col brivido, può allontanare.

Gli 8' di recupero non portano nulla e si va al ritorno: a La Fiorita potrebbe bastare già un golletto per mettersela in discesa, mentre la Folgore sarà obbligata a segnarne, come minimo, un paio.

