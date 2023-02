CAMPIONATO La Fiorita-Domagnano: Manfredini parla di "blackout", De Angelis si gode il successo

Non poteva essere un esordio migliore per il tecnico del Domagnano Antonio De Angelis mentre quello de La Fiorita Thomas Manfredini chiede ai suoi ragazzi di fare "mea culpa" per i tanti errori commessi.

