La Fiorita: Drudi rescinde. Nappello e Golia nuovi giocatori gialloblu.

L'ex difensore del Forlì Mirko Drudi ha rescisso il contratto che lo legava alla Fiorita. Il club di Montegiardino non ha ancora ufficializzato la rescissione ma appare scontato che Drudi non comincerà il campionato sammarinese ed è tornato libero di accasarsi con altra società. Perso Drudi, il DS gialloblu Maurizio Di Giuli è pronto a sparare due colpi. L'ex Ravenna e San Marino Calcio, Umberto Nappello 34anni è ad un passo. Trattativa ormai conclusa manca solo l'ufficialità. Nappello è una seconda punta ma può ricoprire anche il ruolo di fantasista dietro agli attaccanti. In gialloblu anche l'esterno sinistro basso Francesco Golia 21 anni, arriva dal Castrovillari.





