CONFERENCE LEAGUE La Fiorita è arrivata a Malta

Rimini di prima mattina con sole e temperature africane assomiglia già alla Malta dove La Fiorita sbarcherà un'ora e mezzo più tardi per la sua “decima”. E' infatti il decimo anno consecutivo in Europa per il club di Montegiardino che nel pomeriggio assaggerà lo stadio dove domani sera affronterà i padroni di casa del Birkirkara. Paolo Zanotti, La Fiorita da sempre, rivive ogni anno emozioni sempre nuove e non nasconde un sogno che sull'Isola dei Cavalieri avrebbe un significato particolare.

Nel video l'intervista al DG de La Fiorita, Paolo Zanotti

