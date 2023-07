CONFERENCE LEAGUE La Fiorita e Cosmos a caccia dell'impresa europea Dopo l'andata del turno preliminare, ambedue le sammarinesi sono ancora in corsa per la qualificazione.

Come nel 2018, dopo l'andata del turno preliminare di coppa entrambe le sammarinesi sono in corsa per il passaggio del turno. Dall'Europa League – che portò la primissima qualificazione e una beffarda eliminazione allo scadere – alla Conference League, dove La Fiorita e Cosmos sono pronte a giocarsela.

La Fiorita poi riparte dal pari, con quell'1-1 strappato allo Zimbru Chisinau che poteva tranquillamente essere vittoria, e non è un rammarico da poco. Il vantaggio di Casolla alla mezz'ora di un primo tempo senza rischi, il raddoppio sfiorato dallo stesso Casolla in avvio di ripresa e poi il pari, incassato quando le energie iniziavano a venire meno. Pari che comunque non è stato frutto di casualità e fortuna, perché le occasioni vere sono state equamente divise e con lo Zimbru, allo Stadium, troppo divario non si è visto. Ora si va in Moldavia per scrivere un pezzo di storia, forti di una squadra che gira bene. E di un German Denis ben calato nella parte, al quale è mancata solo la presenza sotto porta in una prestazione spesa al servizio dei compagni.

E poi c'è il Cosmos, che allo Stadium dovrà necessariamente vincere per provare almeno a portare ai supplementari il Sutjeska Niksic. In Montenegro una buona prova corale e il muro eretto da Simoncini hanno permesso di tenere fino al 79°, quando Markovic ha siglato l'1-0 definitivo: per tentare l'impresa, al ritorno bisognerà osare.

Nel video le parole di Armando Amati, centrocampista La Fiorita.

