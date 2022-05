CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita è in finale: il Pennarossa vince 1-0 ma non basta Dopo 97 minuti di sofferenza La Fiorita festeggia e va in finale per la sesta volta consecutiva. Al Pennarossa dell'ex Andy Selva non basta la vittoria per 1-0 con il rigore di Tiboni: i gialloblu passano per la miglior posizione in classifica.

Al minuto numero 97 la doppia faccia della medaglia: le lacrime e la delusione dei giocatori del Pennarossa, la festa e l'esultanza di quelli de La Fiorita dopo una delle semifinali con più pathos della storia del calcio sammarinese. Come detto è Montegiardino ad andare in finale e staccare il pass per l'Europa. Non senza sofferenza: al “Penna” dell'ex Andy Selva non basta l'1-0 per ribaltare il 2-1 dell'andata in virtù della miglior posizione in classifica. La partita è equilibrata ma bloccata, nel primo tempo i biancorossi protestano per una spinta di Gasperoni ai danni di Michelotti in area, non sanzionata dal direttore di gara.

La Fiorita amministra il duplice vantaggio e prova a ripartire: nella ripresa il cross di Gasperoni aziona un flipper in area che si conclude con un nulla di fatto mentre Zulli rientra sul destro e la fa girare ma non inquadra lo specchio. La grande chance per chiudere definitivamente i conti arriva quando capitan Rinaldi si invola ma, a tu per tu con Semprini, non è letale come al solito. Bravo il portiere del Penna a chiudere tutto e salvare i suoi. A 20 minuti dal 90' potrebbe cambiare tutto: Rastelli serve Michelotti che viene atterrato in area da Miori. Questa volta Cenci indica il dischetto. Tiboni – glaciale – beffa Vivan con il cucchiaio, fa 1-0 e regala un finale di fuoco al Penna. Alimentato quando Gasperoni interviene in ritardo su Alessandro Conti e si prende il secondo giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica per gli ultimi 10 minuti. Oscar Lasagni si mette a 5 in difesa, Andy Selva tenta il tutto per tutto ma ciò che ne viene fuori sono solo altre polemiche: il Pennarossa per un tocco con il braccio di Sanchez sul tentativo di Tiboni, La Fiorita per un doppio giallo non comminato a Tomassini che ha fermato la sfera con il gioco poi ripreso con un calcio di punizione. Il forcing finale di Chiesanuova – nei 7 di recupero – non porta al gol-qualificazione. Vivan e compagni fanno muro e raggiungono la sesta finale consecutiva in campionato.

