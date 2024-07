La Fiorita è in Ungheria con un Olcese in più

Un viaggio tutto sommato tranquillo per La Fiorita, lo staff dirigenziale e tecnico e i giocatori gialloblu si sono ritrovato di primo mattino per la partenza dall’aeroporto di Forlì alla volta di Budapest; da lì il trasferimento durato circa un’ora e mezzo per arrivare al Balneo Hotel di Mezőkövesd, cittadina dell’Ungheria settentrionale di circa 18mila abitanti. Gialloblu che domani sera ore 19.30 al Munipal Stadium giocheranno l’incontro di ritorno valido per i preliminari di Conference League con i bielorussi dell’Isloch Minsk, i quali, al termine di un incontro molto equilibrato, sono passati al San Marino Stadium con il risultato di 1-0. Rispetto alla gara d’andata Thomas Manfredini potrà contare sull’attaccante Emiliano Olcese, mentre non avrà a disposizione Filippo Santi e Tommaso Zafferani.

Nel servizio l'intervista Emiliano Olcese, attaccante La Fiorita