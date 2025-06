COPPE EUROPEE La Fiorita e Tre Fiori verso la Conference, Bonifazi e Lo Russo: "A breve gli ultimi innesti"

In Conference League tocca a La Fiorita e Tre Fiori, le uniche sammarinesi capaci, in passato, di centrare una qualificazione. La più recente è quella di Montegiardino che nella scorsa edizione eliminò ai rigori l'Isloch Minsk e ora spera di replicare: "Assolutamente sì, stiamo lavorando da un paio di settimane proprio per questo - dice il vice presidente Luca Bonifazi - stanno rientrando un po' tutti i giocatori, la prossima settimana avremo la rosa completa, quindi siamo contenti di questo. Stiamo chiudendo con un attaccante e con un difensore per l'Europa e poi vedremo se riusciamo a trattenerli per tutto l'anno. Però a livello organico diciamo che la maggior parte sono quelli del campionato".

Il Tre Fiori, che torna dopo due stagioni di assenza, ha in bacheca ben due passaggi del turno, in Europa League contro il Bala Town e in Conference League, nell'ultima campagna europea disputata, contro il Fola Esch. Anche i gialloblu di Fiorentino, dice il direttore sportivo Francesco Lo Russo, ripartiranno dalla squadra che ha conquistato l'accesso alle coppe: "C'è qualche novità che adesso a breve annunceremo e che sicuramente prenderà parte anche per il campionato futuro, non solo per la Conference League. Cerchiamo già di costruire con i ragazzi dell'anno scorso e continuiamo su quella base. Avere alle spalle un doppio passaggio del turno aiuta abbastanza perché comunque sia c'è una carica in più".

