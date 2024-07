COPPE EUROPEE La Fiorita e Tre Penne in Conference: il sogno qualificazione passa dalla Bielorussia e da Malta Giovedì dedicato alla Conference League: La Fiorita esordisce in casa contro i bielorussi dell'Isloch Minsk - con ritorno in campo neutro in Ungheria una settimana più tardi - mentre il Tre Penne se la vedrà contro i maltesi del Floriana.

Sono quelle che in Europa non mancano quasi mai: 13 volte La Fiorita – tra l'altro tutte consecutive – e 11 il Tre Penne. Anche quest'anno saranno loro due a rappresentare San Marino, e lo faranno in Conference League. Per Montegiardino un avversario inedito: i bielorussi dell'Isloch Minsk. Gialloblu guidati da Thomas Manfredini – prima di lasciare il timone a Stefano Ceci - che esordiranno giovedi tra le mura amiche, con diretta su San Marino RTV alle 20.45, mentre il ritorno si giocherà una settimana più tardi in campo neutro in Ungheria.

Dopo sette anni con La Fiorita, di cui è stato anche capitano, Armando Amati ha deciso di cambiare aria accettando la proposta del Tre Penne. Ritroverà Nicola Berardi come allenatore, ritroverà una squadra maltese da affrontare dopo il Birkirkara nel 2021. Questa volta si tratta del Floriana: andata nell'Isola dei Cavalieri, ritorno a San Marino.

Nel servizio le interviste a Marco Mazzotti (difensore La Fiorita) e Armando Amati (centrocampista Tre Penne)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: