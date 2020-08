EUROPA LEAGUE La Fiorita e Tre Penne, parola alle "bandiere" Rinaldi e Gasperoni Manca sempre meno all'esordio in Europa League per La Fiorita e Tre Penne, impegnate giovedì prossimo rispettivamente contro Coleraine e Gjilani.

Il countdown sta per scoccare. Giovedì 20 La Fiorita e Tre Penne faranno il loro esordio in Europa League con la speranza di ottenere il passaggio al turno successivo. Una in trasferta ed una in casa: a prendere l'aereo, direzione Irlanda del Nord, sarà la formazione di Montegiardino impegnata contro il Coleraine, secondo nell'ultima Premiership. Appuntamento al “The Showgrounds” alle 19.30 locali – 20.30 orario sammarinese – per l'ennesima partecipazione europea dei gialloblu. Quella di quest'estate sarà la nona volta, la diciottesima partita internazionale de La Fiorita. A molte di queste ha partecipato anche Danilo Ezequiel Rinaldi, pronto al rientro in campo dopo il grave infortunio della scorsa stagione.

Non si muoverà da San Marino, invece, il Tre Penne che ospiterà – questa volta alle 21 – i kosovari del Gjilani, anch'essi secondi nel loro campionato. Il capitano biancazzurro Alex Gasperoni, abituato a questo tipo di partite tra club e Nazionale, mette in guardia i suoi su un impegno tutt'altro che semplice.

Nel servizio le interviste a Danilo Rinaldi, attaccante La Fiorita, e Alex Gasperoni, centrocampista Tre Penne

