CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita e Tre Penne per completare l'opera, Pennarossa e Tre Fiori per l'impresa Domani si scopriranno le due squadre che accederanno alla finalissima del Campionato Sammarinese in programma il 26 maggio allo "Stadium". La Fiorita e Tre Penne, forti del vantaggio dell'andata e della miglior posizione, possono anche perdere di misura.

La Fiorita e Tre Penne hanno già un piede in finale, per metterci anche l'altro dovranno portare a termine il compito nelle gare di ritorno. Non sono certamente dello stesso avviso Pennarossa e Tre Fiori, a caccia di un'impresa per ribaltare verdetti e pronostici. L'ultimo atto - per i biancorossi di Chiesanuova - manca da 16 anni, dalla stagione 2005-2006 persa contro il Murata. Agli uomini di Andy Selva, sconfitti 2-1 all'andata tra le polemiche, servirà una vittoria con due reti di scarto per eliminare Montegiardino in semifinale. I gialloblu, al contrario, hanno dimostrato di esserci sempre quando le partite contano e – in caso di finale – sarebbe la sesta consecutiva e la tredicesima nella sua storia. Le reti di Zulli e Lunadei, unite al primo posto nella regular season di campionato, rappresentano un bel vantaggio per La Fiorita che può anche permettersi di perdere.

Stessa identica situazione per il Tre Penne, forte della miglior posizione in classifica rispetto al Tre Fiori e dell'1-0 dell'andata firmato Paolo Vandi. Il gol dell'ex permette ai biancazzurri di Stefano Ceci di poter amministrare ed essere a un passo dall'Europa, in caso di conquista della finalissima in programma giovedì 26 maggio al “San Marino Stadium”. Già sicura, almeno della qualificazione in Conference League, invece, il Tre Fiori che ha vinto la Coppa Titano poco meno di un mese fa contro la Folgore. Non si vuole fermare, però, la banda di Gian Luca Borgagni che cerca uno storico double e il trofeo numero 22 del personale palmares. Anche in questo caso, però, servirà un successo con due gol di scarto. Entrambi i match si giocano domani a Montecchio, Pennarossa-La Fiorita alle ore 15 mentre il calcio d'inizio di Tre Fiori-Tre Penne è alle 18.30.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: