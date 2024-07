CONFERENCE LEAGUE La Fiorita e Virtus: ritorni diversi Le due squadre impegnate in Conference disputeranno la gara di ritorno con opposti obiettivi

Siamo alle porte di agosto e si parla ancora di Coppe Europee. Merito de La Fiorita capace di iscriversi a quel ristrettissimo albo che annovera solo due società legate alla FSGC capaci di passare il turno nelle competizioni internazionali: il club di Montegiardino e il Tre Fiori. Una Fiorita che concluderà giovedì primo agosto la sua lunga partecipazione alla Conference ospitando allo Stadium il Basaksehir. Sarà una passerella per entrambe: i turchi sono già certi di avere il pass per il terzo turno, poi gli eventuali play off e l'accesso ai gironi, una strada ancora molto lunga per la squadra dell'ex Genoa – Milan e Fiorentina Piatek.



Quella di giovedì ore 20.45 sarà l'ultima di Thomas Manfredini sulla panchina de La Fiorita. L'ex difensore dell'Atalanta voleva lasciare un segno e ci è ampiamente riuscito centrando, per la prima volta, dopo 13 partecipazioni europee con la sua Fiorita, il passaggio del turno. Lo stop largamente previsto è arrivato e il 6-1 dell'andata non lascia nessuno spazio ai sogni.

Molto, molto bene la squadra di Acquaviva all'andata. Il posticipare le ferie, era previsto, visto che da qualche anno a questa parte, l'eliminata di Champions retrocede in Conference, ma adesso dopo lo 0-0 con gli estoni del Flora Tallin, tutto può ancora succedere. Occorre essere realisti. I baltici all'andata hanno accumulato crediti verso la fortuna con due pali colpiti e un salvataggio clamoroso sulla linea a portiere battuto, ed hanno in casa il match di ritorno. Il pronostico dice Flora Tallin, ma la Virtus ha tutte le carte in regola per rovinare i piani.

L'obiettivo dei nero/verdi dopo il primo pareggio della loro brevissima storia in Europa è quello di fare subito compagnia al ristrettissimo gruppo di società che sono riuscite nella grande impresa di strappare il pass per il turno successivo. Centrare questo obiettivo per la Virtus significherebbe preparare un altro doppio confronto 8-15 agosto. In sostanza, se così fosse la squadra di Bizzotto non si allenerebbe mai prima di iniziare la nuova stagione. Tutto sommato sarebbe un bel e accettabilissimo problema. Flora Tallin – Virtus si riparte dallo 0-0 dell'andata si gioca in Estonia, martedì 30 alle ore 18.

