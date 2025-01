CALCIOMERCATO La Fiorita, ecco Alberto Riccardi

La Fiorita, ecco Alberto Riccardi.

Al via la finestra di mercato per le squadre del Campionato Sammarinese e nuovo rinforzo per La Fiorita: alla corte di Stefano Ceci arriva il difensore classe 2006 Alberto Riccardi, grande protagonista nella prima parte di stagione con la maglia della San Marino Academy U22. Riccardi prenderà il posto di Matos De Andrade, tornato in Brasile. Hanno lasciato la formazione gialloblu anche Sottile, Lampo e Dragone.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: