CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita esonera Stefano Ceci A sorpresa il club di Montegiardino ha comunicato di aver sollevato dall'incarico il tecnico romagnolo. Lascia anche l’allenatore in seconda Marco Protti

La Fiorita esonera Stefano Ceci.

Stefano Ceci non è più l'allenatore de La Fiorita. A renderlo noto è la stessa società di Montegiardino attraverso i suoi canali ufficiali. Dello staff gialloblù non farà più parte anche l’allenatore in seconda Marco Protti, che ha presentato le sue dimissioni. In questo avvio di stagione La Fiorita aveva perso la finale di Supercoppa Sammarinese ai rigori, mentre in campionato è reduce da due pari nelle prime due giornate.

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