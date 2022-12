La Fiorita, esonerato Lasagni

Clamoroso cambio di allenatore sulla panchina de La Fiorita. Oscar Lasagni non è più il tecnico della squadra in testa al Campionato Sammarinese. Per il dopo Lasagni, si fanno i nomi di Thomas Manfredini, che aveva già vestito la maglia de La Fiorita nel 2019 e di Gianni D'Amore ex tecnico del Victor San Marino. Cambio anche al vertice della società con Alessandro Cianciaruso, imprenditore italiano impegnato nel settore della manutenzione aeronautica, nuovo presidente della società gialloblu. Andrea Delvecchio rimarrà nel direttivo con il ruolo di vice presidente.