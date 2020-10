CAMPIONATO La Fiorita fa 4 su 4, sorpresa Juvenes/Dogana Solo 5 le reti segnate nella domenica di campionato. La formazione di Montegiardino batte il Pennarossa e prosegue la propria marcia a punteggio pieno. Vittoria a sorpresa per la Juvenes sul Tre Penne mentre si sblocca il Fiorentino: 1-0 al Faetano.

Il colpo da biliardo di Nicola Gai fa presagire un pomeriggio di ordinaria amministrazione per il Tre Penne ma i biancazzurri non hanno fatto i conti con la Juvenes/Dogana. Il 2-1 in rimonta degli uomini di Manuel Amati è la vera sorpresa di giornata. Pareggio che arriva nella ripresa con il rigore trasformato da Davide Merli, sorpasso firmato da Matteo Baldini che sale in cielo e batte un incolpevole Migani con uno stacco imperioso.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Città rimane comunque in testa alla classifica dove ora a comandare c'è un terzetto. Oltre a Tre Penne - come detto - e Libertas, davanti a tutti c'è anche La Fiorita, unica squadra ancora a punteggio pieno. Contro il Pennarossa basta il colpo di testa di Michele Pieri dopo 16 minuti. Semprini, infatti, non trattiene e Montegiardino vola con il terzo 1-0 in 4 partite.

Primo hurrà stagionale, invece, per il Fiorentino ai danni del Faetano. Vittoria "di rigore" per la formazione di Malandri con il penalty di Radoi al 15'. Nella ripresa lo stesso attaccante rossoblu potrebbe raddoppiare ma Manuel Ermeti respinge il nuovo tentativo dagli 11 metri. Non basta, però, al Faetano che rimane fermo a quota 1, fanalino di coda con il Cailungo.



I più letti della settimana: