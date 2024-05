CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita fa il suo dovere e passa il turno La Folgore colpisce un palo nel primo tempo con Pancotti. Finale 0-0. Folgore eliminata, per il club di Montegiardino in semifinale play off c'è il Murata

La Fiorita in controllo rischia il giusto mantiene la porta inviolata e per la Folgore la stagione 2023-2024 finisce qui. La squadra di Oscar Lasagni ci ha provato ma non è bastato per riuscire a realizzare un gol ad un difesa straordinaria come quella di Manfredini capace di restare intonsa in entrambi i match disputati con il club di Falciano.

Arriva al minuto 21 la più grande occasione per la Folgore. Sull'angolo di Sartori, tocca Pancotti e palla sul palo. E' questo l'unico rischio corso in tutto il primo tempo dai gialli di Montegiardino che da questo momento stuzzicano spesso i riflessi di Venturini. In successione Greco, poi la traversa colpita da Semprini ma a gioco fermo, fuorigioco di Guidi. Prima del riposo, diagonale di Tommaso Guidi largo, e altra risposta di Venturini sul colpo di testa di Rinaldi.

Anche nella ripresa sono dei gialli le migliori occasioni: Virgilio, senza ombra di dubbio tra i migliori in campo, vola ancora l'ottimo Venturini. Molto bene i due portieri che avevano avversario anche il terreno reso viscido dalla pioggia. Dentro Alex Ambrosini a metà ripresa, l'ex capitano del Victor si presenta subito con una conclusione ben preparata ma che risulta alta. Dall'altra parte ci prova Brolli su punizione, preciso, attento, nella circostanza ma in tutta la durata della partita, Matteo Zavoli. Folgore eliminata, La Fiorita in semifinale. A Montecchio, Folgore – La Fiorita 0-0.

