CAMPIONATO La Fiorita fa tris: 1-0 alla Folgore Ai ragazzi di Thomas Manfredini basta il destro deviato di Jacopo Semprini per centrare il terzo successo consecutivo in Campionato - il quarto, considerando la Coppa Titano - e restare in testa alla classifica, a punteggio pieno.

Non si ferma La Fiorita che infila il terzo successo consecutivo in campionato, battendo la Folgore del grande ex Oscar Lasagni. Ha un’idea chiara in testa Montegiardino, provare a sbloccarla fin da subito. Capitan Gasperoni sfonda a destra, tiro-cross allontanato da Venturini prima e dalla difesa giallorossonera poi. Neanche due minuti dopo e Grassi prende la mira da fuori, missile centrale ma insidioso che si stampa sulla traversa. Tutto questo é la naturale conseguenza di ciò che succede al 12’: Olcese resiste al duello, scarica per Jacopo Semprini che calcia dal limite. Destro deviato e traiettoria beffarda che si insacca proprio sotto all’incrocio dei pali, con Venturini immobile. É già 1-0 La Fiorita con il gol del centrocampista ex Murata, ma la Folgore non resta a guardare e prova subito a reagire. Simeoni ci prova da due passi, grande risposta di Matteo Zavoli che mantiene il vantaggio appena conquistato. Ancora Falciano con Bernardi da lontanissimo, Zavoli chiude come può prima di scontrarsi con Fatica. In chiusura di frazione torna a farsi vedere in avanti La Fiorita: traversone di Olcese, Ambrosini sovrasta tutti ma di testa - da due passi - spedisce a lato sfiorando soltanto il raddoppio.

Nella ripresa i ritmi calano sensibilmente e di grandi occasioni non se ne vedono, da una parte e dall’altra. Almeno fino all’80’ quando Grassi viene ribattuto e poi mette Gasperoni davanti alla porta, il 18 si divora il possibile 2-0 con il mancino. É la miccia che accende la Folgore: Sylla rientra sul destro, tentativo che passa tra tante gambe ma Zavoli non si fa sorprendere e allunga in corner. Gli ultimi assalti però non sorridono ai giallorossoneri e La Fiorita festeggia per un successo risicato ma fondamentale: Montegiardino resta a punteggio pieno.

