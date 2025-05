La Fiorita - Faetano. Ceci: "Avvisaglie di confusione già prima del goal", Ricchiuti: "Nella ripresa abbiamo giocato senza paura"

Le interviste

Il quarto di finale tra La Fiorita e Faetano è una sfida più aperta di quello che la classifica avrebbe fatto credere. La squadra di Montegiardino si è imposta per 2-1 nell'andata, lasciando un piccolo margine di rimonta agli avversari nel ritorno. Un fatto che, come sottolinea l'allenatore Stefano Ceci, fa capire come nessuna partita di playoff sia scontata: "Già qualche minuto prima della distrazione di Brighi, che ci sta durante una partita, avevo visto le avvisaglie di un po' di confusione, che in quel momento c'era nel nostro atteggiamento e quando non sei ordinato, rischi di riportare una partita su un binario di equilibrio. Credo che fino a quel momento lì però la squadra avesse fatto una buona gara, poteva anche arrotondare a tre reti, però è molto facile passare da fare il terzo goal a prenderlo, e magari capita anche di pareggiare".

È forse anche un po' di stanchezza di fine stagione dopo quel lungo inseguimento alla Virtus?

"No, io credo proprio di no perché la squadra in settimana si è allenata molto molto bene. Una squadra che chiaramente dall'inizio è sempre stata al 100% delle sue possibilità, forse ha sbagliato qualcosa nella 29a, giornata dove abbiamo perso con la Juvenes Dogana però anche oggi ho ritrovato una squadra viva. C'è da correggere qualcosa dal punto di vista proprio dell'ordine in quei 20-25 minuti finale".

Lato Faetano, Adrian Ricchiuti ritiene già un buon risultato aver raggiunto il tabellone principale dei playoff, ma ha anche visto un atteggiamento positivo da parte dei suoi ragazzi: "Bisogna fare i complimenti al Fetano perché è arrivato a giocarsi queste due partite, quindi devo essere orgoglioso dei miei ragazzi. Lasciamo una piccola porta aperta: se non riusciremo ad attraversarla, saremo comunque ben contenti di aver portato il Faetano a giocare contro La Fiorita, non dico ad armi pari, però nel finale poteva succedere una cosa incredibile quindi siamo contenti così".

Durante il campionato, soprattutto nel finale, hai detto che eri interessato, più che al risultato, a vedere la squadra che applicasse i tuoi principi di calcio: lo stai vedendo questo?

"L'ho visto. Oggi però un po' di meno perché se non hai giocatori con tanta personalità in queste partite si vede. Però credo che nel secondo tempo abbiano lasciato da parte la paura e fatto vedere delle cose interessanti. Io sono contento: poi il mio percorso può darsi che si interrompe qua, con il Faetano, e devo ringraziare il direttore e la società per il posto che mi hanno dato e cercare di far crescere anche il sottoscritto, però sono veramente orgoglioso per quello che hanno fatto i miei ragazzi fino adesso. Percoledì faremo la partita per cercare di vincere: lo so che è difficilissimo però ci proveremo in tutte le maniere".