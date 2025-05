La Fiorita - Faetano. Gasperoni: "Serve più attenzione", Brisigotti: "Mercoledì tenteremo l'impresa"

Da un lato più attenzione, per tutti i 90 minuti, dall'altro meno timore reverenziale e più decisione quando si attacca. Ecco cosa Marco Gasperoni e Alessandro Brisigotti, difensore de La Fiorita uno, attaccante del Faetano l'altro, pensano che sarà necessario alle due squadre per prevalere nel ritorno del quarto di finale dei playoff.

"Sono diverse volte che ci vado vicino, questa volta è andata bene", commenta Gasperoni alla fine della partita d'andata, in merito al proprio goal. Poi prosegue: "Siamo contenti della vittoria. Come sempre, si è dimostrato che i playoff sono difficili, quindi non dobbiamo mollare fino all'ultimo minuto. Ci vuole un pelo più di attenzione, un pelo più di cattiveria perché le partite non sono mai facili. Oggi ne è stata la dimostrazione, quindi dobbiamo ricominciare, mercoledì sera, come abbiamo iniziato questa partita e vogliamo passare il turno".

Come avete vissuto questo lungo inseguimento nella seconda parte di stagione, che alla fine non si è concretizzato, e adesso come vivete questi playoff che sono l'unica strada rimasta per l'Europa?

"Abbiamo cercato di dare tutto in campionato, ma la Virtus ha dimostrato di essere più forte perché ha vinto. C'è stato un po' di rammarico, perché ci credevamo, abbiamo cercato di darle fastidio fino alla fine, però, ripeto, noi abbiamo un obiettivo, l'Europa, quindi cercheremo di raggiungerlo".

Per il Faetano, Brisigotti parla di una partita divisa tra un primo tempo in cui la squadra è rimasta più contratta e una ripresa in cui è rientrata in campo più decisa: "Forse siamo partiti un po' timorosi, un po' paurosi. Poi nel secondo tempo ci siamo parlati, abbiamo deciso di andare a prenderli e abbiamo creato più palle goal per il pareggio".

Forse un po' di precisione sotto porta è quello che vi mancato?

"Loro in difesa sono veramente forti, quindi sporcano ogni pallone e si fa fatica a creare un'occasione pulita, quindi quelle che abbiamo avuto non erano palle goal semplici. Però le abbiamo create e ora speriamo di riuscire a fare questa impresa nel ritorno, che sicuramente non sarà facile".