CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita-Folgore big match del 9° turno, Virtus e Tre Fiori anticipano al sabato Nel weekend torna il Campionato Sammarinese con la nona giornata, l'ultima prima della sosta per le nazionali: la Virtus se la vedrà con la Juvenes/Dogana, per il Tre Fiori c'è il Cailungo. I due piatti forti sono La Fiorita-Folgore e Tre Penne-Domagnano

Prima di lasciar spazio alla Nazionale – per l'ultima sosta, a metà novembre – Virtus e Tre Fiori si contenderanno il primato nel Campionato Sammarinese. Le due capolista, appaiate a quota 22, anticipano al sabato prima di ritrovarsi nello scontro diretto proprio al rientro dalla pausa. L'ostacolo più insidioso, almeno sulla carta, è per i neroverdi campioni in carica che se la vedranno con una Juvenes/Dogana solida e in forma. Virtus che – dalla sua – può contare su tanta qualità e tanta esperienza, a caccia dell'ottavo successo consecutivo. Per il Tre Fiori, invece, c'è una partita da non sbagliare: quella contro il Cailungo, che ha recentemente affidato la sua panchina alla coppia formata da Francesco Benedetti e Riccardo Mezzadri. I gialloblu arrivano a questa sfida come miglior difesa del campionato, con sole due reti subite in otto giornate. Sempre sabato alle 15 sono in programma anche Libertas-Pennarossa – importante in ottica spareggi – e Fiorentino-Cosmos, da vivere in diretta su San Marino RTV. C'è attesa per l'esordio di Paolo Tarini sulla panchina del Tre Penne, che alle 18.15 affronterà il Domagnano. E' sicuramente una delle sfide più interessanti del nono turno: il Tre Penne è a caccia di riscatto e non può permettersi altri passi falsi, dall'altra parte però c'è una delle squadre più in forma del momento. I giallorossi di Amati sono uno dei migliori attacchi – 21 gol fatti – e una delle migliori difese, oltre alle tre vittorie in fila.

Gli altri due migliori attacchi, invece, sono quelli che si sfideranno domenica alle 15, nel vero big match di giornata: a Montecchio – e in diretta su RTV – si gioca La Fiorita-Folgore. Già due precedenti in questa stagione: negli ottavi di Coppa Titano, 0-0 all'andata e 1-0 in favore di Montegiardino al ritorno. Due partite molto equilibrate, come testimoniate dalla classifica in campionato: la Folgore è a 18, La Fiorita – al netto del -5 di penalizzazione – sarebbe terza a pari merito con Falciano. Ma proprio l'handicap costringe i gialloblu a non poter sbagliare, per continuare a cullare sogni di rimonta. Completano la nona giornata Murata-San Giovanni e San Marino Academy-Faetano.

