La Fiorita - Folgore. Ceci: "La Virtus sta facendo qualcosa di mai visto", Lasagni: "Ora testa ai playoff"

L'ennesima vittoria del campionato, la 21a su 28 partite, non basta a La Fiorita per avvicinarsi alla Virtus, che resta a +5 in campionato e sabato potrebbe festeggiare lo scudetto, mentre per la Folgore, battuta ancora, il terzo posto è ormai un miraggio. Ecco i commenti a caldo dei due allenatori, Stefano Ceci e Oscar Lasagni, dopo la sfida.

"A parte il rigore, dove è stato molto bravo Zavoli, credo che sia stata in una partita in controllo - afferma Ceci -. L'abbiamo interpretata bene, ma poi basta un'inezia perché magari giri da un'altra parte".

Ventotto partite disputate, di cui 21 vinte, e comunque lo scudetto è ancora a 5 punti di distanza: sembra quasi una beffa vista la stagione che avete fatto...

"In realtà non lo è, perché comunque c'è una squadra che sta facendo una cosa che credo non si sia mai vista. Noi, come dico sempre ai ragazzi, dobbiamo contare su noi stessi e lo stiamo facendo. La squadra sta dimostrando dall'inizio dell'anno di essere sempre presente e fino alla fine, finché non c'è una matematica, noi tiriamo dritti".

Lato Folgore, Lasagni parla di "due partite nella stessa partita. Nel primo tempo meglio loro, sicuramente più aggressivi, specialmente sui calci da fermo ci hanno dato fastidio, sono stati bravi, e poi invece nel secondo tempo siamo entrati veramente molto molto bene. Abbiamo avuto la possibilità di pareggiare sia su rigore, sia su punizione, però loro sono una grande squadra anche per quello".

È già il momento di pensare alla postseason o credete ancora che ci sia possibilità di recuperare sul Tre Fiori?

"No, adesso è il momento di pensare ai playoff. Va bene la quarta posizione, siamo migliorati molto dall'anno scorso. Noi sappiamo che abbiamo la possibilità comunque di arrivare in fondo alla competizione, di giocarci le nostre carte per provare ad andare in Europa ed è questo su cui adesso lavoreremo. È normale che dovremo recuperare tutti i nostri giocatori, però la stagione diventa bella se la concludi bene".