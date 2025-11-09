La Fiorita-Folgore. Fall: "Vogliamo l'Europa", Cicarelli: "Felice per il goal"

L'obiettivo della Folgore è chiaro: Falciano vuole tornare in Europa. La squadra di Oscar Lasagni lo ha ribadito sul campo con una bella prestazione contro La Fiorita e uno dei suoi giocatori più rappresentativi, Assane Fall, lo ha replicato nel post partita: "È stata una partita preparata benissimo, contro una grande squadra come La Fiorita, ma anche noi sapevamo di poterla vincere, quindi abbiamo tenuto alta la squadra, giocandoci gli uno contro uno e rischiando tutto".

Voi però in contropiede siete sempre tanto pericolosi...

"È normale, con quattro attaccanti come quelli che abbiamo noi, fai la differenza comunque".

Quali sono i vostri veri obiettivi?

"Quello di arrivare tra i primi. Dobbiamo accorciare su Virtus e Tre Fiori e cercare l'Europa".

Per La Fiorita è tornato al goal Daniel Cicarelli, autore di una grande prestazione prima di tutto, però, in fase difensiva. Il centrocampista commenta così la gara giocata dalla propria squadra: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e di dover rimanere sul pezzo. Rimane il amarico, perché abbiamo segnato il primo goal, poi ne abbiamo subito subito uno, dopo siamo riusciti a segnare di nuovo ed eravamo avanti. Purtroppo ne arrivato un altro alla fine, ma ai miei compagni vanno i complimenti per aver giocato una bellissima partita".

Oggi hai fatto tantissimo lavoro difensivo, poi è però arrivata anche una rete...

"Sono stato felice di segnare un goal con i miei compagni, senza loro non si può fare niente. Nel mio ruolo serve fare il lavoro sporco, però sono troppo felice di fare goal".







