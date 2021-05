La Fiorita – Folgore, la finale più attesa

Lo Stadium una settimana dopo riapre per ospitare l'atto conclusivo più atteso. La Fiorita – Folgore, c'è tutto in questa partita: la qualità dei due organici, vecchie ruggini ancora non superate, lo scudetto, la qualificazione in Champions. Il club di Montegiardino cerca il double già riuscito nel 2017-2018 con Gian Luca Procopio in panchina e sarebbe la seconda volta, esattamente come la Folgore capace proprio con Nicola Berardi in panchina di centrare l'accoppiata riuscita nel 2014-2015. Per il tecnico della Fiorita sarebbe record se alla Coppa Titano seguisse lo scudetto. Berardi, in quel caso, diventerebbe l'unico tecnico in grado di centrare i due obiettivi principali nella stessa stagione con due squadre diverse. Si invertono i fattori. Berardi torna in panchina dopo aver saltato per squalifica la finale di Coppa Titano, mentre il tecnico della Folgore Omar Lepri andrà in tribuna anche lui per squalifica. Il tecnico riminese era riuscito a farsi condonare attraverso il ricorso ma poi è stato nuovamente sanzionato dopo essere stato pizzicato nello spogliatoio della Folgore tra il primo e il secondo tempo della semifinale con la Libertas, e proprio perchè squalificato non poteva scendere a contatto con i suoi giocatori. La Fiorita recupera Lucio Peluso che con tutta probabilità andrà in panchina. Sarà una Fiorita diversa da quella vista in finale di Coppa Titano con il Tre Fiori sia nel modulo che negli uomini. Anche Lepri deve sciogliere alcuni nodi a partire dal modulo: 5-3-2 con uno tra Pasolini e Badalassi pronto ad entrare nella ripresa o 4-2-3-1 con le due punte in campo fin dal primo minuto. Si gioca domani sera al San Marino Stadium arbitra Mei. Stadio aperto per 300 selezionati.