La Fiorita - Folgore per lo scudetto e per la Champions Sabato si assegna il titolo di Campione di San Marino, diretta RTVSport (canale 93 digitale), streaming, facebook e radio.

Quello di sabato sarà il quarto confronto tra Folgore e La Fiorita in una finale di Campionato. I precedenti dicono 2-1 per i gialloblu. Con la squadra di Montegiardino che si è imposta nelle finali 2014 e 2018, cedendo contro la grande Folgore di Uraldi nel 1997. La storia del calcio del Titano dice che la finale è però sempre una partita a sé, che torna, tra l'altro, nella cornice più importante, quella del San Marino Stadium a distanza di quattro anni. Difficile un pronostico, la partita secca è sempre da tripla. In questa stagione la squadra di Berardi ha vinto i due precedenti, in campionato 1-0 e in semifinale di Coppa 2-1.

Grande rivalità tra i due club anche per quanto accaduto nella scorsa estate. Con la Folgore nelle coppe europee, poi estromessa, per le note vicende legate al calcio scommesse, a favore de La Fiorita. Un pizzico di sale in più, insomma, per una finale aperta al pubblico, così come accaduto in occasione della Coppa Titano con numero contingentato, che tifosi e appassionati potranno seguire anche in diretta su RTVSport canale 93 del digitale terrestre, in streaming sul sito della Tv di Stato e sulla pagina facebook della stessa, con diretta anche in radio. Chi vince si prende lo scudetto, La Fiorita sogna il sesto titolo, la Folgore il quinto. A Falciano lo scudetto manca dal 2015, a Montegiardino dal 2018, proprio contro la Folgore con gol di Marco Gasperoni a decidere la finale di Montecchio. Tolta la scorsa edizione, assegnata a tavolino per il Covid-19, negli ultimi sei anni, La Fiorita è sempre stata una delle due finaliste. Dirige l'incontro Andrea Mei, assistenti Salvatori e Cristiano, quarto ufficiale Cenci.



