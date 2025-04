CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita - Folgore. Zavoli: "Parare il rigore una grande emozione", Guddo: "Adesso ci prepariamo per la postseason" Portieri protagonisti, nella sfida della 28a di campionato. Ecco i loro commenti a caldo

I protagonisti assoluti della sfida tra La Fiorita e Folgore, vinta dai gialloblù per 2-0, sono stati i due portieri, Matteo Zavoli e Samuele Guddo. Quello della squadra di Falciano ha tenuto in piedi i suoi con diverse parate su azione, mentre quello del club di Montegiardino è stato fondamentale, a inizio secondo tempo, fermando due calci piazzati consecutivi. Ecco le loro impressioni a caldo sulla gara.

"Parare il rigore è stata una bellissima emozione, soprattutto perché ha aiutato la squadra a ottenere il risultato che volevamo", dice Zavoli, che poi commenta così il dualismo con la Virtus vissuto durante tutta la stagione: "Noi abbiamo sempre pensato solo a noi stessi, cercando di giocare partita dopo partita al meglio delle nostre possibilità. Poi i conti si fanno alla fine. Gli ultimi due incontri li affronteremo come fatto con tutte le altre 28 partite che abbiamo giocato, mettendoci il massimo impegno e pensando alle cose che sappiamo fare bene".

Secondo Guddo, alla Folgore, per strappare punti da questa gara, è mancata un po' di determinazione in più, "ma sono della squadra e so che possiamo ottenere ottimi risultati anche nei playoff. Adesso affronteremo al massimo anche le ultime due partite partite, poi, nella postseason, giocheremo per vincere a prescindere da chi incontreremo".

