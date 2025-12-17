La Fiorita Futsal batte il Cailungo e riaggancia il Tre Penne

Il Tre Penne chiama, La Fiorita risponde, nella 13^ giornata del Campionato sammarinese di futsal. I gialloblù battono 9-2 il San Giovanni, nel primo dei due posticipi, agganciando i biancazzurri al second posto, grazie al poker di Pellegrini, alla tripletta di Chezzi e alla doppietta di Giuccioli.

In attesa dell'ultima gara del turno, tra Cosmos e Faetano, la Virtus perde due posizioni in un sol colpo, scivolando dalla seconda alla quarta, ma con una gara in meno rispetto al Tre Penne e la prospettiva di superarlo di nuovo a breve, visto che la squadra di Città sfiderà la capolista e poi osserverà il turno di riposo. A due gare dalla fine del girone d'andata, la classifica vede il Murata primo a 32 punti (e 12 partite giocate), seguito da La Fiorita (12 partite) e Tre Penne (13 partite) a 31 e poi dalla Virtus (12 partite) a 29.

I risultati del 13° turno: Domagnano - Pennarossa 4-1, Cailungo - Folgore 0-2, Fiorentino - Murata 0-9, Tre Fiori - Juvenes Dogana 2-3, Tre Penne - Libertas 6-2, San Giovanni - La Fiorita 2-9, Cosmos - Faetano giovedì alle 22 (Palestra di Acquaviva). Riposa la Virtus.







