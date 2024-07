La Fiorita: il passaggio del turno ha mitigato il grave disagio sul volo di ritorno dall'Ungheria

La grande gioia per il passaggio del turno de La Fiorita dopo 13 partecipazioni consecutive in Europa, ha consentito a squadra e dirigenti anche di poter prendere con maggior filosofia i gravi disagi aerei che hanno coinvolto il gruppo squadra al rientro dall'Ungheria. La Fiorita ha lasciato l'Hotel alle 9.45 per il trasferimento in pullman fino all'aeroporto di Bucarest dove in un primo momento sembrava tutto in linea per volare su Rimini. Imbarco, assolutamente nei tempi 14.45 come da programma, ma qualcosa è andato storto. Il pilota della Ryanair, ha rullato sulla pista, preso la rincorsa, ma a 50 metri dallo stacco, in piena velocità, ha improvvisamente frenato, bloccando l'areo. Increduli i passeggeri, compreso dirigenti e giocatori de La Fiorita. Il pilota ha poi riportato l'areo in modalità attesa. Sono saliti sul volo gli ingegneri Ryanair per controllare il tutto per poi dare l'ok al rientro su Rimini, dopo ben 4 ore di attesa dei passeggeri che non hanno mai lasciato l'areo. Il down informatico il possibile motivo dell' inconveniente. Il gruppo squadra è rientrato intorno alle 22.30 a San Marino. La Fiorita sta già organizzando la seconda trasferta consecutiva. giovedi 25 i gialloblu voleranno ad Istanbul per sfidare i turchi del Basaksehir per il secondo turno preliminare di Conference League.