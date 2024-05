CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita: il presidente Cianciaruso potrebbe dimettersi

Dalla gioia per la vittoria della Coppa Titano e l'ennesima qualificazione nelle Coppe Europee alla preoccupazione per le possibili dimissioni del presidente de La Fiorita Alessandro Cianciaruso. Il numero uno della società gialloblu, che non era presente alla finale di Coppa Titano, avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico. Cianciaruso ha assunto l'incarico di presidente della Fiorita a fine dicembre del 2022.

