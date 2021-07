CONFERENCE LEAGUE La Fiorita: in 23 a Malta, giovedì c'è il Birkirkara La squadra di Montegiardino volerà nell'isola per affrontare il Birkirkara, ex squadra di Fabrizio Miccoli. Il tecnico Nicola Berardi potrà contare su 6 nuovi acquisti in vista dell'andata che si giocherà giovedì 8 al Centenary Stadium, ore 20.

Fresca vincitrice di Coppa Titano, La Fiorita si prepara alla decima campagna europea consecutiva. La formazione di Nicola Berardi sarà impegnata, per la prima volta, nella nuovissima Conference League. Avversari i maltesi del Birkirkara – ultima squadra di Fabrizio Miccoli in carriera – e che, in rosa, vanta pure alcuni giocatori italiani come Claudio Bonanni, centrocampista ex giovanili Milan.

Mercoledì la partenza dei gialloblu per l'isola con volo charter, il giorno dopo – calcio d'inizio alle ore 20 – l'andata al Centenary Stadium di Ta' Qali. Sono 23 i giocatori inseriti in lista UEFA con 6 volti nuovi: Ivan Pedrelli in difesa, Francesco Perrotta a centrocampo, Matteo Prandelli, Riccardo Zulli, Ramiro Lago e l'ex San Marino Calcio Giordano Bardeggia in attacco. A Malta ci sarà anche il presidente onorario Romeo Casadei che spera in un bel regalo da parte dei suoi ragazzi...

Nel servizio le interviste a Nicola Berardi (allenatore La Fiorita) e Romeo Casadei (presidente onorario La Fiorita)

