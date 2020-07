La Fiorita in Europa League, Della Valle: "Dispiace per la Folgore, ora puntiamo a fare bene"

La Fiorita parteciperà alla prossima Europa League dopo l'esclusione della Folgore in seguito alla vicenda calcioscommesse del 2018. A questo punto, sarà proprio la squadra di Nicola Berardi a rappresentare San Marino - assieme al Tre Penne - nel turno preliminare della seconda competizione europea per club. La formazione di Montegiardino ora aspetterà l'esito del sorteggio in programma il 9 agosto per poi giocarsi il passaggio del turno in gara secca il 20.



Nel video l'intervista al Segretario Generale de La Fiorita, Michele Della Valle