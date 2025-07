La Fiorita in Macedonia del Nord: giovedì la sfida al Vardar

L'arrivo de "La Fiorita"

L’ultima trasferta europea de La Fiorita era stata un meritato premio in Turchia, proprio perché la penultima aveva segnato un prima e un dopo nella storia della società di Montegiardino. I gialloblu tornano a giocare il primo turno di Conference League, e la mente non può che tornare allo scorso anno quando servì una vera e propria impresa per ribaltare lo 0-1 dell’andata e andare a vincere in trasferta - ai rigori - contro i bielorussi dell’Isloch Minsk. La Fiorita, alla quattordicesima partecipazione consecutiva nelle coppe europee, vorrà ripartire da quelle certezze e dalla convinzione di poter recitare un ruolo da protagonista. Dopo il Kosovo, secondo viaggio nei Balcani per i gialloblù, volati in mattinata alla volta di Skopje - capitale della Macedonia del Nord - con un volo charter da Rimini.

Giovedì sera alle 20.30 la sfida al Vardar, e si tratta di una prima volta assoluta per le formazioni sammarinesi. Ceci potrà contare su diversi nuovi innesti: dai ritorni di Grandoni e Guidi all’apporto che darà Dormi, passando per l’esperienza di due figure di calibro come Drudi e Baldinini. Solo per l’Europa, poi, presenti anche i difensori Musiani e Prasso, i centrocampisti Cerchiaro e Spadaccino e l’attaccante Vivacqua. Per contro mancheranno all’appello alcuni artefici della scorsa stagione come Olcese - per un problema al ginocchio - Brighi, Vitaioli e il capitano Gasperoni per motivi di lavoro. Out anche Barretta, oltre a Santi e Zafferani che ci saranno solo al ritorno.

"È un motivo d'orgoglio per noi, ripeterci ogni anno, essere sempre lì a lottare per vincere il campionato e arrivare a queste partite" - ammette il vice-presidente de La Fiorita, Luca Bonifazi - "L'emozione è sempre grande perché ti vai comunque a confrontare con delle squadre di livello giustamente più alto del nostro, però le motivazioni sono sempre a mille. Abbiamo un po' studiato il Vardar nelle ultime settimane, abbiamo visto che è una squadra molto ben attrezzata, una squadra che comunque ha vinto diversi campionati qua in Macedonia, quindi ci aspettiamo una partita dura".