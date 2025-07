CONFERENCE LEAGUE La Fiorita in Macedonia del Nord: giovedì la sfida al Vardar I gialloblu di Montegiardino sono volati alla volta della capitale Skopje, dove giovedì sera alle 20.30 affronteranno il Vardar. Tanti nuovi innesti per il tecnico Stefano Ceci, ma anche qualche defezione importante.

L’ultima trasferta europea de La Fiorita era stata un meritato premio in Turchia, proprio perché la penultima aveva segnato un prima e un dopo nella storia della società di Montegiardino. I gialloblu tornano a giocare il primo turno di Conference League, e la mente non può che tornare allo scorso anno quando servì una vera e propria impresa per ribaltare lo 0-1 dell’andata e andare a vincere in trasferta - ai rigori - contro i bielorussi dell’Isloch Minsk. La Fiorita, alla quattordicesima partecipazione consecutiva nelle coppe europee, vorrà ripartire da quelle certezze e dalla convinzione di poter recitare un ruolo da protagonista. Dopo il Kosovo, secondo viaggio nei Balcani per i gialloblù, volati in mattinata alla volta di Skopje - capitale della Macedonia del Nord - con un volo charter da Rimini.

Giovedì sera alle 20.30 la sfida al Vardar, e si tratta di una prima volta assoluta per le formazioni sammarinesi. Ceci potrà contare su diversi nuovi innesti: dai ritorni di Grandoni e Guidi all’apporto che darà Dormi, passando per l’esperienza di due figure di calibro come Drudi e Baldinini. Solo per l’Europa, poi, presenti anche i difensori Musiani e Prasso, i centrocampisti Cerchiaro e Spadaccino e l’attaccante Vivacqua. Per contro mancheranno all’appello alcuni artefici della scorsa stagione come Olcese - per un problema al ginocchio - Brighi, Vitaioli e il capitano Gasperoni per motivi di lavoro. Out anche Barretta, oltre a Santi e Zafferani che ci saranno solo al ritorno.

"È un motivo d'orgoglio per noi, ripeterci ogni anno, essere sempre lì a lottare per vincere il campionato e arrivare a queste partite" - ammette il vice-presidente de La Fiorita, Luca Bonifazi - "L'emozione è sempre grande perché ti vai comunque a confrontare con delle squadre di livello giustamente più alto del nostro, però le motivazioni sono sempre a mille. Abbiamo un po' studiato il Vardar nelle ultime settimane, abbiamo visto che è una squadra molto ben attrezzata, una squadra che comunque ha vinto diversi campionati qua in Macedonia, quindi ci aspettiamo una partita dura".

