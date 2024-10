CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita in testa da sola, Cosmos e Libertas volano e il Tre Penne stecca ancora Montegiardino allunga grazie ai ko di Virtus e Murata, battute da Serravalle (che ha miglior attacco e miglior difesa) e Borgo, salita al 3° posto insieme all'altra sorpresa, la Folgore.

Squadre di vertice in affanno in un 5° turno che screma la vetta, ora tutta per La Fiorita. I gialloblu si complicano la vita col rosso alla mezz'ora di Olcese ma comunque si impongono di misura, sul Pennarossa. Che al netto del misero 1 nella casella dei punti e dei gol sa come far soffrire le grandi, tali anche di fatto proprio se sanno far loro anche le serate storte. Così, dopo il pari all'esordio, sono 4 successi in fila per Montegiardino, sola al comando e forti del miglior attacco, con 16 marcature.

Le stesse della nuova prima inseguitrice, quel Cosmos che sta a -1 e ha pure la miglior difesa (2 presi). Spesso dilagante, Serravalle era bisognosa di sbloccarsi negli scontri diretti. Detto, fatto: 3-1 alla Virtus campione in carica, prova di forza che dà ulteriore consapevolezza a quella che, sulla carta, come rosa è quantomeno da podio del campionato.

Freccia inserita sulla stessa Virtus e sul Murata, che avevano un turno complicato e hanno pagato con la prima sconfitta e la perdita del primato. E ora stanno nel quartetto di terze insieme alle due principali sorprese, Folgore e Libertas, partite con un ko e poi schizzate a quota 10.

Dopo il poker subito dal Cosmos, Borgo ha preso appena due reti, così ognuno dei soli 5 gol fatti ha fruttato, in media, due punti. Con l'1-0 sul Murata sono tre successi in fila: striscia che comprende anche lo scalpo del Tre Fiori, tornato al successo dopo due sconfitte col tris al Domagnano.

I gialloblu sono a quota 9, poi a scalare ci sono il Fiorentino (anche qui, 4 gol e 8 punti) e, subito sotto, la delusa di questo avvio, il Tre Penne. Unica imbattuta insieme a La Fiorita ma anche con un solo successo a referto: troppi i 4 pari (pure con Cailungo e Pennarossa, un punto a testa sin qui) troppo poche le 7 reti segnate, contando che 4 sono arrivate col Faetano. Così per Città è 9° posto a quota 7, insieme a un San Giovanni rilanciatosi con due vittorie consecutive.

Nelle zone basse il Faetano torna a festeggiare dopo tre sconfitte, mentre sono proprio tre sconfitte filate per la Juvenes, sin qui un solo gol a referto e meglio piazzata delle 4 mai vincenti. Tra queste, il 2-2 col Tre Penne vale il primo punto al Cailungo, che aggancia il Pennarossa e lascia l'Academy sola e ultima a quota 0.

