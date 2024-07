CONFERENCE LEAGUE La Fiorita in Turchia per sfidare il Başakşehir Dopo la storica qualificazione al secondo turno di Conference League, il club di Montegiardino sarà impegnato a Istanbul.

Con ancora nella mente lo storico successo ai calci di rigore contro l’Isloch Minsk, La Fiorita continua a vivere il suo sogno europeo. Giusto il tempo di appoggiare i bagagli che il club di Montegiardino è volato con destinazione Istanbul. Partenza con un comodo volo charter dall’aeroporto di Rimini e San Marino e la missione secondo turno è passata in modalità on.

Stessa voglia, stessa attenzione, il club che vanta le 13 partecipazioni consecutive nelle coppe europee è per la terza volta al secondo turno, ma questa è speciale. Le precedenti arrivavano dopo l’eliminazione dalla Champions, questa, da un passaggio del turno conquistato sul campo. Cambia la sostanza e per chi il campo lo vive, rimarrà tatuato sulla pelle. Il recente passato ha fatto storia, l’immediato futuro racconta di una sfida fuori portata.

Il Başakşehir è squadra di alto livello. Quarta in campionato lo scorso anno, quattro anni fa festeggiava il primo scudetto della sua storia e appena due anni fa batteva la Fiorentina 3-0 nella fase a gironi della Conference League. Premessa per spiegare la difficoltà della sfida, ma non abbastanza per descrivere l’orgoglio del club di Montegiardino che, nella più classica delle sfide impossibili che il calcio sammarinese sa regalare, tenterà di dare di più di quello che ha.

Rispetto all’andata sono due le novità: nella lista Uefa si aggiungono il portiere Samuele Guddo e il difensore Luca Di Modugno. Escono Arradi e Capozzi. Manfredini non potrà contare su Matteo Zavoli, Filippo Santi, Ramiro Lago e Tommaso Zafferani, a disposizione per il ritorno.

Nel video l'intervista con Luca Bonifazi - team manager La Fiorita

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: