La Fiorita inaugura la nuova Champions: alle 15 c'è l'Inter Escaldes

Le interviste a Mattia Anastasi e Nicola Palazzi

Per La Fiorita si avvicina il momento tanto atteso. Alle 13 islandesi, le 15 a San Marino, il via alla nuova Champions League che si chiuderà a giugno all’Ataturk di Istanbul. L’esordio della competizione, però, é tutto per i gialloblù di Montegiardino attesi dalla semifinale nel mini-girone preliminare contro l’Inter d’Escaldes. I campioni d’Andorra si sono rinforzati con l’arrivo di diversi giocatori importanti ma La Fiorita é pronta a dar battaglia per 90 minuti e anche oltre, se dovesse servire.

Difesa confermata per 3/4 con Miori e Grandoni ai lati, Fatica e uno tra Sanchez e Anastasi centrali. A centrocampo spazio ai due fari: la certezza Amati e la novità Palazzi. Capitan Rinaldi terminale offensivo, Grassi alle spalle con ballottaggio aperto per i due esterni. In vantaggio Cinotti e Lago con Abouzziane pronto a spaccare la partita da subentrato.

Nel servizio le interviste a Mattia Anastasi (difensore La Fiorita) e Nicola Palazzi (centrocampista La Fiorita)