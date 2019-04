La Fiorita - Juvenes/Dogana apre la fase finale del Campionato

Si torna in campo con i play off di Campionato Sammarinese

Archiviata la Coppa Titano, si torna in campo con i play off di Campionato Sammarinese. In palio c'è uno scudetto da assegnare che vale la partecipazione al preliminare di Champions League.

Sono proprio i detentori della Fiorita ad aprire il programma dei quarti di andata con la prima sfida di questa fase finale. Ad Acquaviva la squadra di Luciano Mularoni sfida la Juvenes/Dogana. È il match che mette di fronte la regina della stagione regolare, La Fiorita, contro la vincitrice dello spareggio nel Q2, la Juvenes/Dogana. La formula della fase finale prevede il doppio confronto. Tra una settimana la gara di ritorno. Non sono previsti supplementari e calci di rigore. In caso di parità di reti dopo i 180 minuti, la formula premia la squadra meglio piazzata nella stagione regolare. Di fatto, alla Fiorita può bastare pareggiare tutte le partite per raggiungere la finale.

Dall'altra parte, la squadra di Massimo Mancini deve vincere almeno una delle due partite per qualificarsi alla semifinale. Il programma dei quarti prevede domani, sempre alle 20:45 a Montecchio, Libertas - Murata, con la squadra di Bobo Gori che avrà dalla sua il fattore classifica grazie al piazzamento migliore in campionato. Sabato pomeriggio occhi puntati sul derby del castello di Fiorentino tra Tre Fiori e Fiorentino a Domagnano. La squadra di Matteo Cecchetti sogna il double, quella di Massimo Campo di ritagliarsi un ruolo di protagonista in questa fase finale. I quarti di andata si chiuderanno domenica con Tre Penne – Folgore. La sfida infinita tra le squadre di Città e Falciano che per l'ennesima volta si affrontano in una partita importante. L'ultima in ordine di tempo, la semifinale di Coppa Titano che ha premiato la squadra di Oscar Lasagni.