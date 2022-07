CONFERENCE LEAGUE La Fiorita, Lasagni: "siamo una squadra nuova, potevamo fare meglio ma andremo in Kosovo per migliorare" L'analisi del tecnico gialloblu dopo il 4-0 per il Ballkani.

"Siamo una squadra nuova, potevamo fare meglio ma andremo in Kosovo per migliorare". Così il tecnico della Fiorita Oscar Lasagni dopo il ko per 4-0 contro il Ballkani.

