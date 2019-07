Nel video l'intervista di Nicolas Castro e Adolfo Hirsch

Bene la prestazione, peccato per l'autogol che ha chiuso il discorso qualificazione. Quasi in coro l'analisi di Adolfo Hirsch - che ha causato l'autorete del pari di Coca - e di Nicolas Castro, che sul suo futuro dice: "Vorrei tornare in Italia, qui però sto bene: vedremo".





Dall'inviato ad Andorra