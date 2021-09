CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita – Libertas il match clou della 1^ giornata Primo weekend di campionato sammarinese. Spiccano La Fiorita – Libertas e Tre Fiori – Murata

Non è cambiata la formula, confermati i format dello scorso anno: regular season sviluppata in un girone unico con sfide di andata e ritorno tra tutte le quindici squadre iscritte al campionato sammarinese, con play-off dedicato alle migliori otto dalle quali emergerà la regina. Tra queste, quattro saranno individuate già al termine della stagione regolare, mentre le ulteriori proverranno dal turno preliminare coinvolgente le formazioni posizionatesi tra il quinto ed il dodicesimo posto.

L’ulteriore novità è quella del pallone unico: non sono importanti solo i risultati e le classifiche, ma oggi assume un significato anche il brand e da questo punto di vista ogni anno il campionato sammarinese pensa a qualcosa che possa creare appeal. Semaforo verde per tutti per riuscire a strappare lo scudetto dalle maglie della Folgore in campo domani ad Acquaviva contro il Domagnano. Sempre domani con inizio ore 15 Tre Fiori – Murata a Montecchio, Cailungo – Fiorentino a Fiorentino, e la sfida tra La Fiorita e Libertas che si giocherà a Dogana.

Domenica stessa ora Tre Penne – Virtus a Montecchio, Faetano – Pennarossa a Dogana, San Giovanni – Juvenes/Dogana a Fiorentino.

Con il campionato sammarinese riparte Radio Stadio in diretta dai campi, e Telestadio tutti i lunedì ore 20 su San Marino RTV con i servizi sulle partite e gli ospiti in studio.

