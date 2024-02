CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita, Manfredini: "Impostata sulle caratteristiche di Niang, può dare molto" Il tecnico: "Contento per i ragazzi, è stata una settimana cupa".

Molto soddisfatto il tecnico de La Fiorita Thomas Manfredini, dopo il 4-0 sulla Juvenes con poker personale di Niang: "Oggi l'avevamo impostata sulle sue caratteristiche, diverse da quelle degli altri attaccanti che abbiamo. È un ragazzo che può fare molto, anche in futuro, e che oggi ha fatto bene, come tutti. Sono contento per i ragazzi, è stata una settimana cupa: la sconfitta con la Folgore ci ha fatto male, bene che si sia ripartiti subito".

