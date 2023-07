CONFERENCE LEAGUE La Fiorita, Manfredini: "Un peccato, ma complimenti ai ragazzi: andremo da loro a giocarcela"

La Fiorita accarezza per mezz'ora il sogno della prima vittoria nelle coppe europee, così, nel post partita, nelle parole del tecnico Thomas Manfredini si mischiano soddisfazione per la prestazione e rammarico per l'1-1: "È un vero peccato, dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto. Avevo detto che fisicamente avremmo potuto soffrire nel finale, ed è stato così. Sono contento perché ho trovato una squadra che ci ha provato, ha cercato di giocare la palla, lottando ad armi pari contro dei professionisti. Devo solo fare i complimenti ai ragazzi perché nonostante una condizione un po' precaria hanno dato tutto. Sul loro gol poi ci poteva anche stare il fallo a nostro favore. Sono felice dei ragazzi e della prestazione, andremo a giocarcela là da loro".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: